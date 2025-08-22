Caldas suma 18 emergencias en agosto por las lluvias

Manizales

La temporada de lluvias mantiene en alerta roja al municipio de Pensilvania, luego de que un deslizamiento de tierra cobrara la vida de dos adultos mayores.

En lo que va de agosto, en Caldas se han reportado 18 emergencias relacionadas con las intensas lluvias que han afectado gran parte del territorio departamental, según el balance entregado por la Jefatura de Gestión del Riesgo.

Seguimiento a las estaciones meteorológicas

El ingeniero Ronald Ramiro Polanía, administrador de la Red de Estaciones, explicó que el monitoreo de las 27 estaciones meteorológicas del departamento evidencia que Samaná es el municipio con mayor volumen de lluvias, con 358 milímetros, seguido de Pensilvania, Norcasia y Chinchiná.

“Encontramos que las subregiones del departamento donde más se han presentado lluvias es en el Alto Occidente y en el Centro Sur. Además de eso, podemos evidenciar que, aunque se han presentado fuertes lluvias y unos frentes fríos desde el Océano Pacífico, desde el día 14 a la fecha, se han venido reduciendo eh los las precipitaciones en todo el territorio caldense”, destacó el funcionario.

Emergencia municipio de Pensilvania

Paula Marcela Villamil, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, recordó la importancia de acatar las advertencias y reportar de inmediato cualquier situación de riesgo, destacando además la emergencia ocurrida en el municipio de Pensilvania.

“La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de desastres nos informan que tenemos una advertencia sobre la posible creciente súbita del río La Miel y los afluentes que llegan a este mismo, así como también los del río Guarinó”, destacó la funcionaria.

Por lo tanto, la comunidad de este de estos sectores deben de estar muy atenta a cualquier situación, como disminución, aumento de caudales y avisar inmediatamente a los entes territoriales o los organismos de socorro.

Afectaciones en el mes de agosto

En el reporte se destaca que las emergencias ocurridas durante este mes corresponden a 9 vendavales, 6 movimientos en masa, un incendio estructural, una socavación lateral y un accidente minero, dejando como saldo 351 afectaciones, entre ellas 261 personas damnificadas, 79 viviendas averiadas, 6 destruidas y un centro educativo impactado.

La Gobernación de Caldas reiteró su compromiso de mantener el monitoreo constante y coordinar con los organismos de socorro la atención oportuna de los eventos generados por las lluvias.