Bomberos Voluntarios de Tunja celebraron 59 años de servicio a la comunidad

La institución celebró su aniversario en la Plaza de Bolívar, resaltando su crecimiento, profesionalización y el apoyo de las familias que respaldan la labor de los voluntarios

Tunja

En la Plaza de Bolívar de Tunja se llevó a cabo la conmemoración de los 59 años del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, un evento que contó con la presencia de la ciudadanía, autoridades locales, departamentales y representantes del Congreso de la República.

El capitán Darío Pedreros, comandante del cuerpo de bomberos, destacó la importancia de esta fecha para la institución y la comunidad. “Queríamos que todos se vincularan en este aniversario, porque estos 59 años no son solo nuestros, sino de toda la ciudadanía, que es la razón de ser de los bomberos”, señaló.

Pedreros explicó que durante estas casi seis décadas la institución ha logrado consolidarse más allá de la atención de incendios. “Hoy contamos con grupos especializados en gestión integral del riesgo, rescates y atención de incidentes con materiales peligrosos. Nuestro lema es estar preparados para lo peor, y eso lo logramos con capacitación y profesionalización constante”, afirmó.

El capitán Darío Pedreros, comandante de bomberos de Tunja hace un balance de lo que han sido estos 59 años de servicio a la comunidad de la capital boyacense y los municipios vecinos.

Asimismo, resaltó el componente social y pedagógico de la labor bomberil. “Muchos jóvenes de colegios se vinculan a través de programas de alfabetización y servicio social. Allí nacen semilleros que, con el tiempo, se convierten en futuros bomberos. Hoy podemos decir con orgullo que en Tunja el bombero ya tiene un nivel técnico, lo que garantiza una atención profesional y eficiente”, indicó.

Finalmente, el comandante expresó un mensaje de gratitud hacia las familias de los bomberos voluntarios. “Sin el apoyo de nuestras familias sería imposible cumplir esta misión. Cada vez que salimos a una emergencia sabemos que podemos no regresar. Por eso agradezco a mi esposa, a mis hijos y a todos los familiares que nos respaldan, porque su fuerza nos permite atender al desconocido, que es lo que nos mueve y nos apasiona”, concluyó.