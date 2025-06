Nuevo técnico del América: “No he tenido este grado de presión”

Solamente dos experiencias como técnico en propiedad ha tenido el nuevo entrenador del América de Cali, Gabriel Raimondi: con el Sestri Levante de Italia y el Rimini de este mismo país. Sin embargo, con el club Escarlata tendrá apenas su primera experiencia en la primera división, situación que deja dudas en la hinchada por tratarse de una apuesta.

Su más reciente paso lo tuvo entre octubre de 2023 y diciembre del mismo año en Sevilla de España como asistente técnico. También pasó por el Torino de italia, Bolonia o la Selección de Uruguay.

Gabriel Raimondi y las palabras en su presentación

El técnico, de 48 años, fue consciente de las dudas que genera en la afición su nombramiento, pero buscará despejarlas “cuando corra el balón”. "Hay poco tiempo de trabajo para el primer partido, no es un receso largo para implantar una idea distinta, pero no son excusas. Este es un equipo exitoso que viene de un gran proceso”, dijo.

¿Qué dijo sobre Juanfer Quintero?: “Cualquier técnico del mundo estaría contento de contar con un jugador de esas características, pero hay dinámicas que se escapan de los entrenadores. Hay reuniones y charlas de las cuales no me corresponde hablar”.

No ha tenido la presión en un grande: “No he tenido este grado de presión en un grande. Existen dos tipos de presiones: las laborales y las de la vida diaria. En la vida he tenido muchas presiones, pero esta es una presión linda que hay que saber llevar. No es para todos estar en un club tan grande e importante; hay que transformarla en cosas positivas”.

Su idea de juego: “Hay que empezar por una realidad: este es un club gigante, hay que tratar de ser un equipo intenso y agresivo, que enamore a los hinchas y pueda demostrar que con ese estilo de juego la gente pueda volver a creer en algo importante. Veo un equipo corto, agresivo hacia delante, que trate de mantener el balón, que llegue con muchos hombres a zona ofensiva manteniendo equilibrio. Jugaremos contra grandes equipos, pero la idea y el estilo no se pueden perder, trataremos que la gente se sienta identificada”.

Quiere dejar identidad de juego: “El sello que quiero dejar es ganar algo importante porque el hincha vive del título, del logro. Me encantaría poner nuestro nombre allí. Pero quisiera dejar trabajo, dedicación, identidad para el equipo. No va a faltar humildad, trabajo y dedicación, y si viene acompañado de resultados todo será más fácil”.

Planeación de fichajes y el duelo de Sudamericana:“El club tenía varios jugadores en carpeta en diferentes posiciones, por ejemplo la de Duván (Vergara). La decisión será en conjunto. Bahía tiene un gran entrenador, conozco su estilo de juego, hay que demostrar, es muy importante ese paso; en Brasil será muy duro y acá habrá que demostrar lo que es América”.

Su conocimiento sobre el fútbol de Colombia: “Estos meses he tratado de adquirir información sobre el fútbol colombiano porque hay que entrar en la idiosincrasia del país, es importante saber qué sienten y cómo viven las personas y los jugadores”.