Topógrafos colombianos en Perú: este es el “acuerdo” por el cual su condena a prisión no se ejecutó

El poder judicial peruano determinó que los topógrafos colombianos no pagarán la condena a un año y cinco meses de cárcel si cumplen una serie de condiciones. (Foto: Cortesía Policía Nacional de Perú)

Luego de que la ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, asegurara que los dos topógrafos colombianos retenidos por el gobierno peruano en la región de la Isla Santa Rosa, la justicia peruana detalló que no existió una liberación como tal sino una expulsión de los colombianos.

La decisión de la justicia peruana

El Poder Judicial de Loreto, que en este caso estuvo a cargo del juez de investigación preparatoria de Caballococha, César Vega, determinó que los dos colombianos: Carlos Fernando Sánchez Ortegón y John Willington Amia López serían condenados a un año y cinco meses de prisión.

Pese a esta decisión, se determinó que la condena sería de “pena privativa de libertad suspendida”, la cual establece que la condena se pausa si se cumplen una serie de condiciones.

Las condiciones por las cuales los colombianos no pagarán cárcel en Perú son tres:

Pago de 4.500 soles (5.185.129 pesos colombianos) por reparación civil a favor del Estado.

(5.185.129 pesos colombianos) por reparación civil a favor del Estado. Expulsión inmediata de ambos ciudadanos.

de ambos ciudadanos. Prohibición de reingreso a Perú por cinco años.

Bajo el cumplimiento de estas tres condiciones, los colombianos evitan la prisión en Perú. Según informó la Policía de Caballococha, los dos topógrafos serán trasladados por autoridades migratorias a la provincia de Ramón Castilla para concretar su salida a Leticia (Colombia).

El pago de la multa

Dado que los colombianos son expulsados del país, la defensa de los topógrafos explicó que ante la situación de conectividad en la zona y los tiempos de operaciones bancarias, el dinero será enviado durante las próximas 24 horas.

El depósito de la multa por más de 5 millones de pesos colombianos deberá ocurrir antes de que se ejecute la expulsión definitiva.

Las autoridades aclararon que esto no corresponde a una liberación sino a la expulsión de ambas personas.

Las tensiones bilaterales

El gobierno de Perú presentó una nota de protesta formal ante la Embajada de Colombia “expresando su más firme y enérgico rechazo al sobrevuelo de una aeronave colombiana en espacio aéreo nacional”.

El sobrevuelo se presentó el jueves mientras miembros del gabinete de la administración de Dina Boluarte se encontraban en la isla de Santa Rosa y el Gobierno colombiano conmemoraba el 7 de agosto en Leticia.