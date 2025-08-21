Procesos disciplinarios contra funcionarios en Bogotá podrían perderse por vencimiento de plazos

Colombia

La mayoría de expedientes disciplinarios en Bogotá siguen sin resolverse y muchos corren riesgo de quedar sin sanción. De los casi 12 mil procesos abiertos en las 52 entidades del Distrito, más de mil podrían prescribir por vencimiento de términos. “Es necesario fortalecer el talento humano en estas oficinas para lograr que el rol disciplinario avance con mayor eficiencia y oportunidad”, aseguró el personero de Bogotá, Andrés Castro Franco.

Las causas del problema

El estudio presentado en el IX Encuentro de Oficinas de Control Disciplinario Interno (OCDI) señala que el 79,7 % de las entidades no tiene sistemas automatizados y todavía depende de controles manuales. A esto se suman la rotación de funcionarios, la escasez de personal y la falta de capacitación continua.

Procesos y cifras clave

1.068 procesos (8,2 %) están en riesgo de prescripción.

están en riesgo de prescripción. 9.215 expedientes siguen en etapa de instrucción.

1.388 están en evaluación de queja.

Apenas el 1,2 % llega a fallo en primera instancia.

En 2024 prescribieron 83 procesos, y en lo corrido de 2025 ya van 71.

Tipos de faltas

Las investigaciones disciplinarias se concentran en conductas como:

Faltas en el servicio o función pública (32 %) .

. Irregularidades en contratación (22,8 %).

Fallas en trámites oficiales (20,7 %).

Moralidad pública (7,2 %).

Inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés (6,7 %).

Otras investigaciones incluyen vulneración de derechos fundamentales, manejo de recursos públicos e intervención en política.

Llamado al fortalecimiento

El informe concluye que las limitaciones financieras y tecnológicas dificultan el avance disciplinario en el Distrito. Por eso, la Personería insiste en reforzar la capacitación en temas como formulación de cargos, proporcionalidad en sanciones y aplicación de enfoque diferencial en casos de acoso sexual.