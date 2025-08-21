El llamado de la Personería de Soledad para Invías por hallazgos de deterioro en el puente de la 30

La Personería del municipio de Soledad, Atlántico, se sumó al llamado al Invías para que realice, de manera urgente, un mantenimiento al puente de la calle 30.

Y es que hace ocho días, la Alcaldía municipal también había solicitó al Invías la intervención a esta infraestructura, debido a hallazgos de deterioro que representa un potencial riesgo para los conductores y transeúntes.

Benjamín Latorre, personero de Soledad, sostuvo que han sido varias las quejas ciudadanas que se han recibido sobre el deterioro progresivo que ha tenido este puente.

“Intervenir de manera urgente”

“Es una solicitud, un requerimiento que hace la Personería municipal con sus funciones del interés público, en el sentido de intervenir de manera urgente esta infraestructura vial por cuanto ya presenta fatiga en su estructura como grietas y desprendimientos”, dijo el personero.

El funcionario agregó que hay muchas quejas de la comunidad, de los usuarios, de la veeduría ciudadana, sobre el puente, no obstante, los daños causados en mayo del año anterior.

Hay que recordar que el puente fue intervenido tras la emergencia que se registró el año anterior en donde cuatro personas perdieron la vida tras el desplome de una parte del terraplén.