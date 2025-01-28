¿Cuántas horas debe dormir una persona de 50 y 60 años? Consultamos especialista en sueño

De acuerdo con el centro National Institutes of Health, dormir es esencial para tener buena salud, debido a que mejora el rendimiento cerebral y el estado de ánimo Asimismo, lo confirma la Dra. Marishka Brown, quien es experta en sueño de los NIH.

Brown, indica que son tres los factores que permiten que el cuerpo se fortalezca mientras que una persona duerme. El primero es la cantidad de horas, el segundo la calidad del sueño y el último es su horario.

No obstante, con el paso del tiempo las personas suelen reducir sus horas de sueño debido a los compromisos que tienen durante el día e incluso por su edad, donde usualmente se pierde la percepción del sueño.

¿Cuántas horas debe dormir una persona de 50 y 60 años?

Eric J. Olson, M.D., quien es especialista del sueño de la Clínica Mayo, indica que, las personas adultas deben dormir un promedio de 7 horas con regularidad, debido a que, si en su momento se excede, se puede ver, que el cuerpo es influenciado por factores negativos para su salud como lo es el aumento de peso y su índice de masa corporal.

No obstante, si la persona presenta interrupciones mientras duerme con bastante frecuencia, deberá ajustar el tiempo y aumentarlo, puesto que, la calidad de sueño es tan importante como su cantidad.

Resalta también que los adultos mayores necesitan aproximadamente la misma cantidad de sueño que los adultos jóvenes, que en ocasiones sobrepasan las 7 horas iniciales, aunque mientras que se envejece, los patrones de sueño pueden cambiar.

Los adultos suelen tener un sueño más liviano, por lo que les cuesta quedarse dormidos, a esto también se le suma que los lapsos de sueño que se pueden presentar durante el día.

Pasos para dormir bien, según la Clínica Mayo

Por otro lado, la Clínica Mayo, indica que las personas deben seguir exactamente 6 pasos para que su sueño sea exitoso y el cuerpo recargue energía.