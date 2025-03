El exalcalde de Armenia, José Manuel Ríos fue postulado como precandidato presidencial

Armenia

En efecto se trata del movimiento denominado Propósito Colombia que lo conforman 21 exalcaldes de ciudades capitales del país con miras a las elecciones presidenciales del año 2026.

En diálogo con Caracol Radio, el exalcalde de la ciudad José Manuel Ríos explicó que lo que han querido es brindar una propuesta enmarcada en la labor durante los cuatro años entendiendo que fue muy compleja teniendo en cuenta las protestas sociales y la pandemia.

“Efectivamente nosotros tenemos un grupo de 21 exalcaldes en donde pues lo que hemos querido es darle una propuesta a la ciudadanía, una propuesta enmarcada en todas nuestras labores durante esos 4 años. No fue fácil, la verdad es que la administración para nosotros fue sumamente complicada si tenemos en cuenta el COVID, si tenemos en cuenta la protesta social, si tenemos en cuenta el cambio de gobierno que fue muy complicado si tenemos en cuenta también la ola invernal, si tenemos en cuenta el incremento de la gasolina y a nivel particular pues incluso nosotros pues hasta la misma suspensión y digamos esas revocatorias que se intentaron sacar, las caídas del puente. Bueno, fue en una situación muy complicada”, afirmó.

A raíz de lo anterior los exmandatarios han llevado a cabo reuniones en diferentes ciudades y el más reciente fue en Bucaramanga.

“Lo que si nosotros analizamos era que había ciudades que definitivamente hemos tenido unos resultados buenos, o sea, unos resultados en donde logramos combatir el desempleo, mejorar la parte de la salud, mejorar los de pobreza, la parte de la de la planificación de ciudad, etcétera, etcétera y esto nos ha dado pie para que eso estos 21 alcaldes, pues digamos que tengamos reuniones en diferentes ciudades. Ya hemos hecho en Tunja, la hicimos en Cúcuta, la hicimos en Ibagué, en Bucaramanga, la hicimos la semana pasada y ahí lo que hacemos es reunirnos con diferentes actores, especialmente empresarios y con universitarios”, explicó.

Aspiración política

Dio a conocer que, aunque contaba con una propuesta para perfilarse al Congreso de la República, entorno a una reunión que llevaron a cabo llegaron a una concertación puesto que fue postulado como uno de los precandidatos presidenciales.

“Para muchos ya he sabido pues de que acá hemos tenido en la región una propuesta para para participar en el Congreso, ya sea para el congreso para para el Senado o para la la cámara, pero digamos que en torno a una conversación que tuvimos este el viernes, nosotros tuvimos miércoles, jueves y viernes ahí en Bucaramanga haciendo esa labor, pues se llegó, digamos, que a una concertación y pues para mí fue algo, pues de verdad que me agradó mucho y me tomó por sorpresa que varios de los amigos pues veían que podíamos ser nosotros también unos precandidatos”, dijo.

Fue claro que apenas es el inicio de un proceso que es muy complejo, pero cuentan con todas las intenciones para mejorar las condiciones del país.

“Lógicamente, mira, de ese grupo somos cinco las personas que ellos propusieron y que nosotros acogimos también como algo pues que se puede empezar a trabajar de acuerdo a las regiones. Entonces está chocó, digamos que también a parte del sur de Colombia Amazonas, el centro de Colombia lo estamos representando nosotros”, destacó.

Añadió que la propuesta no es definitiva por eso considera es clave continuar escuchando y estableciendo las reuniones pertinentes.

Es de anotar que en la baraja de candidatos presidenciales de Propósito Colombia están Jaime Pumarejo (Barranquilla), Juan Carlos Saldarriaga (Soacha), Jairo Yáñez (Cúcuta), Martín Emilio Sánchez (Quibdó) y José Manuel Ríos (Armenia).