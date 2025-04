Polémica en la alcaldía de Armenia, nombran al hijo del exalcalde que tiene aspiraciones políticas

Armenia

Hay polémica en Armenia por el nombramiento que hizo el alcalde de esa ciudad del hijo del exalcalde José Manuel Ríos que tiene claras aspiraciones para las próximas elecciones como precandidato.

El concejal de Armenia José Ignacio Rojas llamó la atención por el nombramiento que hizo el alcalde de Armenia del nuevo director del departamento de fortalecimiento institucional DAFI en la alcaldía de Armenia, se trata de Manuel Sebastián Ríos, hijo del exalcalde de la ciudad José Manuel Ríos.

El concejal expresó “me genera inquietud, no porque no tenga el perfil profesional o las competencias o las capacidades, sino por las situaciones alrededor de ese nombramiento y es que se haga justo en el departamento de fortalecimiento institucional, donde según el manual de funciones tiene el diálogo, la interposición con los funcionarios y con los contratistas de la alcaldía, justo cuando dos semanas atrás su señor padre ha hecho un anuncio de que será aspirante a las próximas elecciones del Congreso o de presidencia de la República”

Y agregó “El elemento fundamental aquí es devolver la confianza a los ciudadanos en la gestión pública, de modo que este tipo de actuaciones, si bien pueden ser legales, si bien son válidas dentro de la discrecionalidad de la administración, no están enviando un mensaje de construcción de confianza y por el contrario parecen antidemocráticas”

¿Qué dijo el alcalde de Armenia James Padilla?

El mandatario de la capital del Quindío, señaló “es natural que el concejal de la oposición, el concejal que no alcanzó a ser alcalde, pues tenga estos criterios tan errados".

“Este muchacho se llama Sebastián Ríos, es un hombre absolutamente competente, capaz, profesional, que cumple con todos los requisitos morales, legales para para ocupar el cargo al cual se le designó” Puntualizó el alcalde.

Y agregó “si existe alguna ilegalidad, algo que vaya en contra de la Constitución o de la ley, pues bien puedan, tienen que ejercer ese derecho, pero aquí no existe ningún interés de orden ni político ni absolutamente nada, desafortunadamente las presiones y todas estas cuestiones políticas se dan para estos comentarios.

El exalcalde de Armenia José Manuel Ríos

El exmandatario José Manuel Ríos dijo que sobre el tema no se pronunciará públicamente, porque señaló que su hijo viene trabajando en la administración desde el periodo anterior como asesor.

No es la primera vez, que el hijo de un mandatario hace parte de las administraciones municipales y departamentales, cabe recordar que Pablo Jaramillo, hijo del exgobernador del Quindío Roberto Jairo Jaramillo y fue asesor del mandatario durante su periodo de gobierno anterior.