Fiscalía pide a Interpol expedir circular roja para César Manrique, prófugo por caso UNGRD

La Fiscalía solicitó a Interpol expedir circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, prófugo desde el pasado 29 de julio por participar del entramado de corrupción que desfalcó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-.

El ente investigador informó que ya hizo la petición formal a la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia para tramitar la orden de captura internacional y hacer efectiva la medida de aseguramiento en centro carcelario que le fue impuesta al alto exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro.

Manrique Soacha es requerido por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

Según el ente acusador, “facilitó y gestionó la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó la entrega a personas específicas de los contratos que surgieran de estos recursos”.

Además también participó en el presunto direccionamiento del contrato de 40 carrotanques para La Guajira, fraudulento negocio por el que recibió una dádiva de más de 3.000 millones de pesos.