Daniel Muñoz y Jefferson Lerma titulares en flojo debut del Crystal Palace en la Conference League. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images) / Ryan Pierse

El Crystal Palace debutó en la Conference League con victoria por 1-0 sobre el modesto Fredrikstad FK noruego, en el Selhust Park de Londres. El duelo de ida en los play-offs del certamen internacional se definió gracias al solitario tanto de Jean-Philippe Mateta.

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron titulares en el equipo de Oliver Glasner y disputaron la totalidad del encuentro en territorio londinense. El primer actuó como carrilero por derecha, mientras que el segundo, como se ha vuelto costumbre, actuó como zaguero central en una línea de tres.

Le puede interesar: Luis Díaz revela cuál es el jugador que más le ha hablado y lo ha acogido en el Múnich

First part of the journey complete 🤝 pic.twitter.com/k4GSqXa31m — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 21, 2025

¿Cómo quedó Crystal Palace vs. Fredrikstad FK en la Conference League?

Crystal Palace consiguió un solitario gol ante el Fredrikstad (1-0), que dejó la eliminatoria abierta de cara a la vuelta en Noruega. El encuentro entre el Palace y los noruegos resultó muy igualado, con pocas ocasiones claras en la primera mitad a pesar de que los ingleses ejercieron más presión.

También puede leer: Dos extranjeros y un colombiano: Candidatos a nuevo DT de Millonarios, según César Augusto Londoño

Tras la reanudación, la insistencia del local dio frutos en el minuto 55, cuando Hughes disparó desde el borde del área y Mateta desvió de cabeza para anotar el gol decisivo. Una mínima ventaja que deja la eliminatoria abierta y obliga al Crystal Palace a viajar al Nye Fredrikstad Stadion con la cautela por bandera.

El partido de vuelta entre Fredrikstad FK y Crystal Palace se jugará el jueves 28 de agosto a partir de las 11 de la mañana, hora colombiana.

Entérese acá: DT de Wolverhampton sobre Jhon Arias: “Lo tenía en la mira desde que lo vi jugar a un metro de mí”