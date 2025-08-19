DT de Wolverhampton sobre Jhon Arias: “Lo tenía en la mira desde que lo vi jugar a un metro de mí”

El pasado sábado 16 de agosto, Jhon Arias logró cumplir su sueño de debutar en Premier League, pese a que el Wolverhampton fue goleado 0-4 por Manchester City en el Molineux Stadium. Ambos colombianos, Mosquera y Arias, iniciaron el compromiso en la banca de suplentes, sin embargo, el chocoano entró al terreno de campo al minuto 73 por el jugador Jean-Ricner Bellegarde.

REVIVA ACÁ EL PARTIDO ENTRE WOLVERHAMPTON Y MANCHESTER CITY

⚡ 𝗝𝗛𝗢𝗡 𝗔𝗥𝗜𝗔𝗦, 𝗗𝗘𝗕𝗨𝗧𝗔 𝗘𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘😀



¡A la cancha Jhon Arias vs. Manchester City! Hace su debut en Premier League entrando al minuto 72.pic.twitter.com/qpqfpPyCu4 — Universal Fútbol (@ArturoSobr59889) August 16, 2025

Sorprendentes palabras de Vítor Pereira sobre Jhon Arias

En una entrevista concedida a ESPN Brasil, el director técnico del Wolverhampton, Vítor Pereira, reveló detalles sobre el fichaje del colombiano Jhon Arias.

“Lo he tenido en la mira desde que lo vi jugar a un metro de mí, ahí mismo en la banda. Desde que lo vi jugar y tuve la oportunidad de ver los problemas que nos causó, dije: ‘Algún día, este va a ser mío, va a ser nuestro jugador’. Aquí estaba la oportunidad, llegó, y estoy feliz”, afirmó Pereira.

Le puede interesar: Fluminense anuncia el reemplazo de Jhon Arias: colombiano surgido en América de Cali

El entrenador confesó que siguió de cerca la trayectoria profesional del jugador durante varios meses antes de concretar su incorporación al equipo. Durante su paso por la Liga Brasileña, donde dirigió al Corinthians en 2022 y al Flamengo en 2023, Vítor Pereira tuvo la oportunidad de enfrentar a Jhon Arias, quien en ese entonces jugaba con el Fluminense.

“Arias ya es un jugador consolidado y consistente a lo largo de los años, pero viene del campeonato brasileño, que tiene sus propias características”, mencionó el portugués sobre la adaptación del colombiano a la Premier League.

Lea también: Estas fueron las declaraciones de Jhon Arias tras su debut con Wolverhampton

“Naturalmente, necesitará este tiempo para adaptarse. Pero también es un jugador único, al que conocí muy bien desde que jugué contra él. Y por eso hice este esfuerzo para que viniera”, agregó el entrenador.

¿Cuándo volverá a jugar Jhon Arias?

El próximo sábado 23 de agosto Wolverhampton se enfrentará con Bournemouth por la segunda jornada de la Premier League, el juego tendrá lugar en el Vitality Stadium, a partir de 9:00 de la mañana (hora colombiana).

A continuación la tabla de posiciones después de disputar la primera fecha