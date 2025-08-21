Consejo de Estado ratifica elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general y niega nulidad

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal General de la Nación.

La corporación negó múltiples demandas de nulidad que indicaban que la elección de la fiscal había incurrido en varias irregularidades como por ejemplo que la terna entre la que se escogió era de solo mujeres.

“La Sala advierte que como en este caso, la terna fue integrada por solo mujeres y el análisis se efectuó frente a la norma que indica que se debe contemplar para su conformación por lo menos a una mujer, no se observa la necesidad de abordar el tema respecto de otras orientaciones sexuales e identidades de género, como lo propone la parte actora”, indicó el Consejo de Estado.

#Atención El Consejo de Estado dejó en firme la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general. Se determinó que no hubo irregularidades en el proceso, en ese sentido se negó la demanda de nulidad.



Asimismo, se criticaba que la terna quedó incompleta cuando Amelia Pérez presentó su renuncia. Sin embargo, para la corporación eso no deslegitimó la elección de Camargo.

“Otro asunto a resolver, es el supuesto sesgo de las autoridades frente a las candidatas Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, aspecto que no se demostró en el proceso; por el contrario, se constató que tanto el presidente de la República como la Corte Suprema de Justicia actuaron dentro del marco de sus competencias. En consecuencia, ni el retiro de la segunda ni que no se eligiera a la primera constituyen, por sí solos, una vulneración normativa”, indicó la corporación.

Frente a dichos argumentos, la corporación determinó que no hubo irregularidades y que, por el contrario, la elección se hizo bajo los términos de ley.