Procuraduría pidió negar la petición de anular elección de la fiscal general Lus Adriana Camargo

Colombia.

La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se niegue la nulidad de la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general 2024-2028, al considerar que, no hay irregularidades en las demandas.

En el documento, el Ministerio Público pidió a la Sección Quinta negar la nulidad al concluir que, no se probaron las presuntas irregularidades en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro, ni la supuesta ruptura antes de la votación en la Corte Suprema de Justicia.

Tambiénm, descartó que hubiera presiones o actos de violencia que afectaran la autonomía del alto tribunal, así como un conflicto de intereses del jefe de Estado por investigaciones a familiares.

Según el documento, el caso continúa su trámite en única instancia ante el Consejo de Estado.