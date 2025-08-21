Comunidad de El Consuelo en Girón protestó en defensa al parque del barrio

Bucaramanga

Los vecinos en la urbanización El Consuelo, realizó una protesta en defensa del parque de este sector, debido a la decisión de la alcaldía de construir allí una cancha para la comunidad.

Jennifer torres, residente del barrio el consuelo, expresa su inconformidad y aseguró que no se han cumplido las promesas que le han hecho a los habitantes de la zona.

“Teníamos una cancha inicialmente, las casas fueron vendidas, en la urbanización del barrio fueron vendidas con un puesto de salud, parque, cancha y escuelita. La cancha no la quitaron hace años atrás y nos mencionaron que nos iban a restaurar la cancha, nos iban a embellecer el barrio, pero vaya sorpresa que ahora el proyecto lo quieren hacer es quitando el parque, talando los árboles para construir la cancha en este lugar”.

Se han presentado múltiples derechos de petición, y la respuesta de la Alcaldía según la comunidad fue que no se realizará ninguna intervención para detener la construcción de la cancha, debido a que podrían presentar problemas jurídicos.

Al respecto, Carlos Martínez, habitante del sector desde hace más de 30 años.

“Nosotros le hemos comunicado, hemos presentado varios derechos de petición a la alcaldía, han respondido que pues en primera instancia respondieron que no iban a intervenir y cosa rara vino el alcalde la semana pasada y dijo que pues él no podía hacer nada, que porque esto ya tenía un contratista, que ya estaba detenido desde el 2019, que ellos iban a tener inconvenientes jurídicos si no permitía la correspondiente obra”.

La comunidad se mantiene firme en la protesta y asegura que no se retirará hasta que la Alcaldía les entregue una respuesta y se cambie la ubicación que se tenia prevista para la construcción de la cancha .