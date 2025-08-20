El llamado de atención al gobierno nacional por el mal estado de la carretera en el anillo vial. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

desde las 6 de la mañana agentes de transito de la secretaría de movilidad están pintando más de 200 huecos que están ubicados en menos de 9 kilómetros del anillo vial entre Floridablanca y Girón y que han causado la muerte de por lo menos nueve personas en lo corrido del 2025.

Juan José Gómez, secretario de tránsito de Girón, señaló que “venimos haciendo el llamado al Invías y a Findeter desde el 2024, somos consientes de las dificultades administrativas pero cada días son más las vidas que se cobran en este tramo vial”.

Al problema de la malla vial se suma la falta de iluminación y la falta de retornos sobre este corredor vial por lo que hacen un llamado al Invías para que haga una inversión en esta vía y se evite más accidentes.

Jhon Manuel Delgado, director del Área Metropolitana de Bucaramanga, también hizo un llamado al gobierno nacional para que se revisen las concesiones pues una de ese tipo, que la tiene Findeter, no permite inversiones ni departamentales ni municipales para evitar afectaciones como las que se vienen presentado en este corredor vial.