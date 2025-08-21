Casas Refugio: Bogotá impulsa espacios que brindan oportunidades a mujeres víctimas de violencias

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá impulsa las Casas Refugio, que consisten en un modelo de atención integral que busca proteger la vida de mujeres víctimas de violencias o en alto riesgo de feminicidio, ayudándoles a reconstruir sus proyectos de vida personales, impulsando su autonomía económica.

Las Casas Refugio ofrecen más que espacios seguros de acogida temporal para estas mujeres, quienes acceden de manera voluntaria: con el apoyo de un equipo de trabajadoras sociales, se les brinda herramientas para generar ingresos y administrar sus finanzas.

¿Cómo funcionan las Casas Refugio de Bogotá?

La Secretaría de la Mujer aseguró que “en Bogotá, aún circulan muchos mitos sobre las Casas Refugio”. La entidad desmiente que estos espacios sean “similares a lugares de reclusión, donde las mujeres deben dejar de trabajar cuando ingresan o que son espacios para quienes necesitan techo y comida, como creen algunas personas”.

Sin embargo, la Secretaría explica que este proyecto cuenta con tres líneas principales de acción: fomento de la vinculación laboral, educación financiera e impulso al emprendimiento.

Accediendo a las Casas Refugio y siguiendo la oferta de estas tres líneas de acción, las mujeres víctimas de violencias o en riesgo de feminicidio serán apoyadas de la siguiente forma:

Fomento de la vinculación laboral , identificación de habilidades, fortalecimiento del perfil ocupacional, elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas y gestión en la búsqueda y postulación a vacantes.

, identificación de habilidades, fortalecimiento del perfil ocupacional, elaboración de hojas de vida, preparación para entrevistas y gestión en la búsqueda y postulación a vacantes. Educación financiera , con formación en administración del dinero, vinculación bancaria, ahorro, manejo de deudas y soluciones financieras

, con formación en administración del dinero, vinculación bancaria, ahorro, manejo de deudas y soluciones financieras Impulso al emprendimiento, con asesoría para desarrollar o fortalecer ideas de negocio.

¿Qué más hay y cómo acceder a las Casas Refugio?

A su vez, estos espacios atienden otros frentes para apoyar el proyecto de vida de estas mujeres, en alianza con otros sectores del Distrito. Por ejemplo, en articulación con la Secretaría de Educación, se desarrollan programas como las Aulas Refugio y la modalidad de Educación Flexible, que les permiten continuar o retomar sus estudios de primaria o bachillerato, al igual que a sus hijos o hijas.

Este modelo de atención también contempla el acompañamiento posterior a la salida de las Casas Refugio, con el fin de asegurar el traslado escolar de menores de edad y garantizar la continuidad de sus procesos educativos en nuevos entornos.

Según la Secretaría de la Mujer, en el transcurso de este año, un total de 101 niñas, niños y adolescentes han accedido al modelo Aula Refugio, recibiendo clases en entornos seguros, en articulación con instituciones de educación oficiales.

Del mismo modo, con la Secretaría de Desarrollo Económico, se dictan talleres presenciales y virtuales sobre presupuesto, gastos hormiga, soluciones financieras y herramientas digitales para estas mujeres. Mientras que, de la mano de la Secretaría de Hábitat, se desarrollan jornadas virtuales de formación y educación financiera para que las mujeres conozcan cómo acceder a una vivienda digna.