“Petro se puso del lado de los criminales y no quiso trabajar con los alcaldes”: Federico Gutiérrez

Luego de la presencia de siete miembros de estructuras ilegales en un evento presidencial en Medellín, el alcalde de Federico Gutiérrez enfatizó que el presidente Gustavo Petro está fraternizando con estos líderes delincuenciales. Según el mandatario local, este acto, en la Plazoleta de La Alpujarra, justo donde queda la Alcaldía de Medellín, constituye una amenaza directa contra él, su administración y las autoridades que luchan contra el crimen en la ciudad.

“Mi mensaje es muy claro: Petro nos puso la lápida. Petro sacó de la cárcel a los peores criminales de la historia reciente de la ciudad. Muchos que fueron capturados en mi primera administración, a quienes seguimos combatiendo, para subirlos en una tarima a demostrar de qué lado está. Él no sólo estaba al lado de ellos, él está del lado de ellos, no de la gente. Él está al lado de los victimarios, no de las víctimas. Esto es una amenaza directa, así lo recibo”, afirmó Gutiérrez.

“Una premiación a la barbarie”

El alcalde cuestionó abiertamente la legitimidad del evento en el que, según él, se le dio protagonismo a delincuentes que continúan delinquiendo desde la cárcel y a quienes responsabilizó de homicidios, narcotráfico y extorsión.

“Eso de ayer no fue un acto político. Eso fue una premiación a la barbarie. Quienes estaban ahí en tarima amenazándonos al lado del presidente, los peores criminales, son los responsables de los homicidios en Medellín y en muchas zonas del país. Son los responsables del narcotráfico en gran parte del país, de las extorsiones que le cobran a la gente trabajadora en el día a día”, sostuvo.

Además, el alcalde aseguró que algunos de esos líderes criminales, entre ellos alias Vallejo, alias Pocho, alias Lindolfo, alias Pesebre, alias Tom, alias Douglas y alias El Indio, todos presentes en la tarima, lo han amenazado recientemente por respaldar investigaciones judiciales en su contra. Señaló que las advertencias llegaron tras operaciones de Fiscalía y Policía relacionadas con lavado de activos y extinción de dominio.

“Esos que nos amenazaban hace quince días son los que estaban al lado del presidente. No es cualquier tema. Lo que está pasando es demasiado grave”, dijo.

“No me voy a quedar callado”

El mandatario local también responsabilizó directamente al presidente de cualquier atentado que pueda ocurrir contra su vida: “Petro es el único responsable si algo me pasa. Mientras yo los combato, él los premia”.

Federico Gutiérrez llamó a las altas cortes, a los órganos de control y a los mandos de la Fuerza Pública a tomar nota de lo ocurrido. Según él, lo sucedido en Medellín no solo pone en riesgo a él y a su equipo de gobierno, sino a fiscales, investigadores y agentes de inteligencia que han liderado procesos en contra del crimen organizado en la región.

“Yo le pido a la señora fiscal general de la Nación, al procurador general de la Nación, a los altos mandos de las Fuerzas Militares y a las altas cortes, que tomen nota de lo que pasó en Medellín. Se pusieron del lado de las peores estructuras criminales. Esto raya con cualquier otro tema que ya hayan hecho”, advirtió.

Rechazo a señalamientos del presidente Petro

Durante la entrevista, el alcalde también respondió a las declaraciones del presidente Petro, quien lo acusó de tener influencia sobre fiscales en Medellín a través de una exfiscal que haría parte de su equipo de trabajo. Gutiérrez calificó esa afirmación como una “vergüenza” y un irrespeto a la autonomía institucional de la Fiscalía.

“Es una vergüenza este señor. ¿Cómo va a decir una cosa de esas? Hay una persona que trabajó durante muchos años en la Fiscalía y que hoy asesora en temas de seguridad, pero decir que influimos en decisiones judiciales es un irrespeto a la Fiscalía General y a su directora seccional en Medellín. Llame usted mismo a la directora y pregúntele si la alcaldía da órdenes. Eso no es así”, puntualizó.

“Que lo demuestren dejando de matar”

El alcalde concluyó su intervención exigiendo que quienes se sientan comprometidos con una verdadera paz urbana lo demuestren con hechos. Criticó los supuestos avances atribuidos a la mesa de diálogo y aseguró que el año pasado el 46% de los homicidios en Medellín fueron producto de enfrentamientos entre bandas.

“Si quieren la paz, que lo demuestren. Es muy sencillo: dejen de matar, dejen de reclutar niños, dejen de extorsionar, dejen de hacer daño. Vamos a seguir permitiendo que las estructuras criminales hagan lo que quieran. Esa no es la Medellín que yo defiendo”, sentenció.