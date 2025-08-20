Un muerto y dos heridos por descarga eléctrica: el hecho se dio en vía pública

Una tragedia se registró en el corregimiento de Bohórquez, en el municipio de Campo de la Cruz. Una persona perdió la vida y dos más resultaron heridos tras la fuerte descarga que se registró en el barrio El Carmen.

Según el reporte policial, testigos afirmaron que una persona estaba “intentando retirar un poste metálico, al levantarlo este mismo hace contacto con el cable de alta tensión que suministra la energía del corregimiento de Bohórquez”.

La persona que perdió la vida fue identificada como Johan David Cerpa Cantillo, de 23 años, quien había sido trasladado al centro asistencial municipal, pero perdió la vida por la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, las personas que resultaron heridos fueron identificados como Luis Carlos Cantillo Díaz, de 37 años y Jorge Algarín Gutiérrez de 25 años.

Llamado de atención

Por su parte, las autoridades han hecho un llamado de atención a la ciudadanía a evitar la manipulación de cables de alta tensión para evitar que se repitan esta misma tragedia.