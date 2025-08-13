Dos hombres en aparente estado de embriaguez protagonizaron violenta riña en Quindío

Armenia

Un lamentable caso de intolerancia se registró en el sector de la Galería del municipio de Montenegro cuando dos hombres con arma blanca se agredían en plena vía pública.

A través de redes sociales se conoció un video donde se evidencia el sangriento hecho donde los dos hombres se atacaban sin tregua y en medio de los gritos y la desesperación de quienes presenciaban la pelea.

A pesar de lo fuerte de la riña donde la zona y los involucrados quedaron marcados por la sangre, por fortuna el caso no pasó a mayores.

Reporte del secretario de gobierno de Montenegro

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la localidad, Mauricio Cárdenas informó que las personas involucradas en la violenta riña al parecer estaban momentos antes estaban ingiriendo licor en un establecimiento comercial de la zona donde iniciaron la discusión que terminó en la agresión.

“Dos hombres que al parecer estaban ingiriendo licor en un establecimiento comercial, donde probablemente se inició la la discusión. Ellos fueron abordados por la policía después de esa agresión tan grande y el llamado la comunidad. Posterior a eso fueron trasladados al Hospital Roberto Quintero Villa y de ahí trasladados a la Sagrada Familia“, afirmó.

Resaltó que los dos hombres fueron capturados en flagrancia por la Policía del municipio, sin embargo, fueron dejados en libertad y actualmente se recuperan de las heridas en un centro asistencial de Armenia.

“Como fue en flagrancia, fueron capturados, pero les dieron libertad del día de hoy. Siguen hospitalizados con esta parte de salud están estables eh y a la espera de intervenciones quirúrgicas en por las afectaciones de las heridas", afirmó.

El llamado de las autoridades es a la tolerancia y resolver los conflictos de manera pacífica para evitar este tipo de hechos que empañan la seguridad ciudadana.