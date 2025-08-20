Siguen críticas por propuesta del alcalde Jorge Acevedo, en obra de intercambiador de La Silla Coja

Cúcuta

En Cúcuta, la polémica se centra por la propuesta que realizó, recientemente, el alcalde Jorge Acevedo, para la obra vial del intercambiador en el sector conocido como La Silla Coja.

El concejal por oposición, Leonardo Jácome, aseguró que la propuesta que pretende ejecutar el mandatario de los cucuteños tiene costos muy elevados y no es la mejor solución para la problemática de movilidad que tiene ese sector.

Más información Empresarios alemanes visitan la ciudad de Cúcuta para conocer sus dinámicas comerciales

“Cuando se va a hacer una obra de infraestructura de esta magnitud, uno tiene que vincular a la academia, a los sectores que tengan experiencia en eso. Uno no se puede casar con la primera propuesta” dijo el cabildante.

Recordó que “ese puente tiene varias propuestas, la que plantea el alcalde, además de costar 62 mil millones de pesos, no es la más viable, hablando con los expertos de movilidad y tránsito. Hay otras propuestas, de doble intercambiador, de doble carril, donde no tendría que comprar tantos predios, que valdrían entre 35 mil y 40 mil millones de pesos”.

Más información Secretario de infraestructura entrega un balance de las obras de pavimentación en Cúcuta

Así mismo, el concejal aprovechó la oportunidad para “explicarle a los cucuteños que los recursos de ese puente, son los recursos del crédito en los que el alcalde nos endeudó durante diez años. Entonces, por lo menos, necesitamos que los cucuteños tengamos obras que sean pertinentes, seguras, pero sobre todo, funcionales. Yo le digo al alcalde, con todo el respeto, porque es él quien toma la decisión, que se asesore de las personas que conocen del tema y le explique muy bien a los cucuteños los alcances que tiene la obra”.

Se estima que, la obra vial de este intercambiador, se ejecute entre uno y dos años.