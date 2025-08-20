Secretario de infraestructura entrega un balance de las obras de pavimentación en Cúcuta

Cúcuta

Mucha expectativa ha generado en la ciudad de Cúcuta el avance en las obras de pavimentación de las principales calles. Alexander Chávez, secretario de infraestructura, asegura que avanza progresivamente la recuperación de las calles más críticas en la ciudad.

“Es un proceso progresivo planteado en el plan de desarrollo por nuestro alcalde Jorge Enrique Acevedo. Se inició con el sector del diamante, que son varias calles del centro de Cúcuta y las Comunas 3 y 4, que comprende San Martín, La Libertad, Torcoroma, Siglo XXI” dijo Chávez.

Más información Comunidad de Claret denuncia mala señalización en obras para recuperar rotura de tubo madre

Resaltó el secretario de despacho, que tras las intervenciones adelantadas durante este año, más de 100 calles han sido recuperadas en la ciudad.

“Ya llevamos más de 100 calles, pavimentadas completamente. Se sigue trabajando en lo que está pendiente, estos contratos todavía están vigentes, tanto el de diamante, como el de las Comunas 3 y 4, y se piensa seguir avanzando en el resto de las comunas, en lo que nos falta de esta administración”.

Aseguró que también se están realizando unos trabajos en la zona rural, “en Puerto Villamizar, en Buena Esperanza”.