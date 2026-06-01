Cúcuta “arañó” una alta votación en la primera vuelta presidencial
La ciudad alcanzó una votación de un 72.12%
Cúcuta
En la ciudad de Cúcuta, en la zona de frontera con Venezuela los ciudadanos volvieron a ratificar su posición de derecha en las urnas, como lo ha venido registrando desde hace varios años en las diferentes jornadas electorales.
Esta capital alcanzó una votación de 72.12% reflejado en las urnas con 267.412 votantes que llegaron a las urnas a respaldar al candidato Abelardo de la Espriella.
Los cucuteños llegaron a los puestos de votación a votar por el candidato de su preferencia, algunos con la camiseta de Colombia, otros con camiseta negra, informales e incluso algunos con la mascota para participar en la contienda y en general aunque no se observó una masiva participación de manera permanente, los ciudadanos realizaron la votación durante las ocho horas que comprometía la jornada.
Los votantes lo hicieron a cuenta gotas, lo hicieron de manera pacifica y muy tranquilos cumpliendo con las orientaciones entregadas por las autoridades electorales.
Esta región mantuvo cerrada la frontera con Venezuela para permitir el desarrollo de las elecciones presidenciales en completa calma.
Esmeralda Rojas Ortega
Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...