Cúcuta “arañó” una alta votación en la primera vuelta presidencial

Cúcuta

En la ciudad de Cúcuta, en la zona de frontera con Venezuela los ciudadanos volvieron a ratificar su posición de derecha en las urnas, como lo ha venido registrando desde hace varios años en las diferentes jornadas electorales.

Esta capital alcanzó una votación de 72.12% reflejado en las urnas con 267.412 votantes que llegaron a las urnas a respaldar al candidato Abelardo de la Espriella.

Los cucuteños llegaron a los puestos de votación a votar por el candidato de su preferencia, algunos con la camiseta de Colombia, otros con camiseta negra, informales e incluso algunos con la mascota para participar en la contienda y en general aunque no se observó una masiva participación de manera permanente, los ciudadanos realizaron la votación durante las ocho horas que comprometía la jornada.

Los votantes lo hicieron a cuenta gotas, lo hicieron de manera pacifica y muy tranquilos cumpliendo con las orientaciones entregadas por las autoridades electorales.

Esta región mantuvo cerrada la frontera con Venezuela para permitir el desarrollo de las elecciones presidenciales en completa calma.