Empresarios alemanes visitan la ciudad de Cúcuta para conocer sus dinámicas comerciales

Cúcuta

Durante este martes 19 y miércoles 20 de agosto, 35 empresarios alemanes visitan la ciudad de Cúcuta, para fortalecer lazos que impulsan nuevas oportunidades comerciales y productivas para la región.

“Estamos muy contentos porque el trabajo en equipo entre gobernación, alcaldía, Cámara de Comercio de Cúcuta, líderes gremiales y Procolombia, estamos mostrando una cara atractiva, desde el punto de vista comercial, a los 35 empresarios de filiales alemanas, adscritos todos a la Cámara Colombo-alemana, que mostraron el interés por estas en Cúcuta, justamente por encontrar posibilidades y alternativas interesantes para emplear sus modelos de negocios, e inclusive se pueda dar un ejercicio de importaciones y exportaciones, entre producto cucuteño y nortesantandereano y algunas dinámicas directamente desde Alemania” dijo Sergio Castillo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Más información Secretario de infraestructura entrega un balance de las obras de pavimentación en Cúcuta

Durante este martes, recibieron una presentación de región, conociendo los grandes proyectos que se adelantan en Norte de Santander, como por ejemplo, el Centro de Convenciones que se construye en esta zona de frontera. Además, escucharon las dinámicas comerciales y productivas de grandes empresas de la región.

Para este miércoles 20 de agosto, “hoy visitarán la Zona Franca, Cerámica Italia, Robusto y seguirán sus caminos hacia el resto de los Santanderes”.

Resaltó Castillo que lo interesante de este recorrido que adelantan en Colombia, es que estos 35 empresarios alemanes “arrancaron en Cúcuta y fueron ellos quienes decidieron que querían venir a conocer las dinámicas comerciales de nuestra ciudad”.