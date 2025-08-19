Comunidad de Claret denuncia mala señalización en obras para recuperar rotura de tubo madre

Cúcuta

Después de la rotura del tubo madre sobre la autopista de la ciudadela Juan Atalaya y los arreglos que adelantaron en la zona, la comunidad denunció que se presentaron varios accidentes en el lugar, al parecer, por falta de señalización visible.

“Fue muy oportuna la atención de la empresa encargada del acueducto en Cúcuta. Sin embargo, si hubo mala señalización en el lugar donde se adelantaron los trabajos” dijo uno de los habitantes de la zona.

Aseguró que “nosotros trajimos un pote y lo colocamos aquí (lugar donde inició el daño) y véalo donde está (metros más adelante). ¿Cuántos accidentes se han presentado desde las 7:00 de la noche hasta las 7:00 de la mañana? Mientras yo estuve acá, vi dos accidentes por la mala mala señalización”.

Aseguró que, los eventos que él pudo apreciar, no generaron mayor afectación, pero sí daños en los vehículos de las personas que los conducía.

Este habitante del barrio Claret resaltó que, el lugar donde se presentó la rotura del tubo, es muy oscura y por eso la poca visibilidad en horas de la noche y la madrugada.