Santa Marta es escenario de la primera consulta territorial de la CRA sobre tarifas de servicios

Santa Marta

Santa Marta es sede de la primera jornada territorial de la ruta nacional de consultas públicas organizada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), con el propósito de avanzar en la construcción de la nueva reglamentación tarifaria de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

La agenda se desarrolla con la participación de delegados de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Sucre y San Andrés y Providencia, además de representantes de sectores comunitarios, económicos y sociales.

La gobernadora del Magdalena, Ingris Padilla, resaltó la importancia de la jornada, recordando que en periodos anteriores la ciudadanía se enteraba de los incrementos tarifarios únicamente cuando recibía la factura, lo que generaba inconformidad y protestas.

“Celebro que hoy estén aquí los prestadores, los alcaldes, los representantes de diferentes departamentos y, muy especialmente, los vocales de control, porque la comunidad espera de ellos este tipo de participación y no la frustración de enterarse tarde de las decisiones”, afirmó.

Por su parte, Ruth Quevedo, directora ejecutiva encargada de la CRA, subrayó que estas jornadas buscan abrir un canal de comunicación directo con los usuarios. “Queremos que la gente entienda cómo se construyen las metodologías tarifarias, que pueda expresar sus inquietudes y que se garantice la transparencia del proceso. La participación de las comunidades y de los prestadores es clave para que la regulación sea más justa y cercana a la realidad de cada territorio”, aseguró.

En esa misma línea, Jorge Cardozo, comisionado de la CRA, explicó que la CRA no fija tarifas, sino que establece las metodologías que luego aplican las juntas directivas de las empresas de servicios públicos.

Cardozo agregó que en este esquema también juega un papel fundamental la Superintendencia de Servicios Públicos encargada de la inspección, vigilancia y control, así como los prestadores, quienes aplican las metodologías en cada territorio. “El objetivo final es garantizar un servicio adecuado a los ciudadanos, tal como lo señala la Constitución y la ley”, enfatizó el comisionado.

Con la realización de estas jornadas, la CRA busca fortalecer la transparencia y la confianza entre usuarios y prestadores para evitar la desinformación e inconformidades. Asimismo, informaron que la ruta nacional continuará en otras ciudades del país, consolidando un ejercicio participativo que, según sus organizadores, permitirá una reglamentación más equitativa y ajustada a las necesidades de las comunidades.