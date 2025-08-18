Gobierno de Santa Marta gestiona ante la Nación ayudas humanitarias para afectados por las lluvias

Santa Marta

En las primeras horas de este lunes, las autoridades de Santa Marta recibieron el cargamento de ayudas humanitarias que destinó el Gobierno Nacional a las familias damnificadas por la ola invernal.

Carlos Pinedo, alcalde de la ciudad, en días pasados gestionó ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo los artículos de aseo personal, para la cocina y alimentos no perecederos, los cuales hacen parte de tres mil kits de ayudas.

La entidad proyectó la entrega de estas ayudas humanitarias a partir del diálogo sinérgico que ha existido entre la administración distrital y el gobierno del presidente Gustavo Petro, beneficiando a los residentes de los más de 70 barrios que fueron golpeados por este fenómeno natural.

“Agradecerle a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al Gobierno nacional por su generoso aporte ante esta calamidad que vive la ciudad”, dijo el secretario de Gobierno, Camilo George Díaz, durante las entregas; recordando también a los samarios afectados, a través de este mensaje, que: “La administración de Carlos Pinedo está con ustedes y por ningún motivo los va a dejar solos”.