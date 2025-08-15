Petro elige a Ingris Padilla, de la terna de Fuerza Ciudadana, como gobernadora (e) del Magdalena

Este viernes, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con Ingris Mirelda Padilla García, quien será la gobernadora encargada del departamento del Magdalena, mientras se realizan las elecciones el próximo 9 de noviembre, según informó la Presidencia de la República.

Padilla, quien se desempeñaba como secretaria del Interior departamental, fue designada mediante el Decreto 293 del 30 de julio de 2025, luego de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de la elección de Rafael Alejandro Martínez por doble militancia.

El nombramiento se produce en medio de un debate político. Días antes, el movimiento Fuerza Ciudadana y su líder, el exgobernador Carlos Caicedo, enviaron al presidente una terna femenina para que se eligiera el reemplazo encargado. La lista incluía a Ingris Padilla, Denis Rangel Lozano (secretario de Hacienda) y Jenny Marcela Camacho Neuto (jefa de la Oficina de Contratación).

En un comunicado, Caicedo solicitó al mandatario respetar la terna, apelando al artículo 303 de la Constitución y la Ley 2200 de 2022, que regulan el reemplazo de gobernadores pertenecientes a partidos o movimientos políticos.

Mientras tanto, Padilla continuará al frente de la administración departamental, garantizando la operatividad del Gobierno seccional, hasta que los magdalenenses elijan en las urnas al nuevo mandatario para el periodo 2024–2027.