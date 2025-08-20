Nueve mineros se encuentran atrapados en una mina en Marmato en Caldas

Manizales

La emergencia se registra en el municipio de Marmato en Caldas, donde nueve mineros permanecen atrapados al interior de una mina luego de un deslizamiento de tierra, el hecho se concentró específicamente en el Cerro El Burro, una zona de explotación minera ubicada en la parte alta del antiguo parque de la localidad, por lo que de inmediato se generó una movilización de equipos de rescate para lograr sacar a las personas que se encuentran atrapadas.

Acciones de rescate

Desde el primer momento, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Marmato, con el apoyo de otros organismos de socorro, se han desplegado en el lugar para iniciar las complejas labores de rescate. La principal dificultad radica en el acceso al punto exacto donde se encuentran los trabajadores, ya que el deslizamiento ha obstruido las entradas y salidas de la mina, reduciendo significativamente los espacios disponibles para la operación.

Los equipos de rescate están concentrados en la búsqueda de un acceso seguro, mientras tanto, se monitorea constantemente el estado de salud de las personas atrapadas, los cuales indican que se encuentran con suficiente oxígeno en el lugar y en buenas condiciones, mientras tanto, se hacen labores para evitar nuevos derrumbes que pongan en riesgo a los rescatistas.

Balance de la emergencia

Autoridades locales y equipos de bomberos entregan un balance satisfactorio donde indican que han logrado establecer comunicación con los nueve mineros, quienes, según se informó, se encuentran en buenas condiciones de salud y, lo más importante, con suficiente suministro de aire, lo cual entrega un margen de tiempo importante para continuar con las labores de acercamiento y posterior rescate.

Las familias de los mineros atrapados se encuentran a la espera de noticias, se prevé que en las próximas horas se logren avances significativos en las labores de búsqueda y acceso, con el propósito de liberar a los nueve mineros sanos y salvos.