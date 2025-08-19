Las vías de Caldas siguen aportando fallecidos a las estadísticas

Controles de movilidad en las vías de Caldas - Fotografía: Policía departamental.

Más de 1.300 uniformados en los 25 municipios del departamento hicieron presencia aportando así a la seguridad principalmente en las fiestas y eventos que se realizaron durante el puente festivo donde 12 municipios tenían actividades y celebraciones.

Las acciones coordinadas con autoridades municipales, permitieron la captura de 50 personas por diversos delitos 47 en flagrancia y 3 por orden judicial y la incautación de 1.475 gramos de estupefacientes, así lo indicó la comandante de la Policía de Caldas, Liliana Andrea Jiménez.

“En materia de convivencia ciudadana se realizaron 255 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, de los cuales 123 fueron por portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes y 37 por riñas”, indicó la Coronel.

Cifras en temas de movilidad

Durante el puente festivo de agosto (15 al 18 de agosto), más de 50.000 vehículos transitaron por las vías de Caldas, con 25.725 ingresos y 24.395 salidas.

Los controles de tránsito dieron como resultado 74 conductores sancionados y 5 vehículos inmovilizados. Se practicaron 76 pruebas de embriaguez.

“Lamentablemente, se registraron tres siniestros viales que dejaron un saldo de tres personas lesionadas y una víctima fatal”, destacó la Coronel.

