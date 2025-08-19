Las lluvias causan afectaciones en diferentes sectores de Manizales

Manizales

Las lluvias de las últimas horas causaron derrumbes en el barrio Galán de Manizales, inundaciones en la Panamericana, caída de árboles entre otras afectaciones. La Unidad de Gestión de Riesgo anunció que las lluvias durante la presente semana se incrementarán.

Los lugares donde más llovió durante la última semana son Bosques del Norte, Chipre, Centro y barrio Galán, precisamente en este sector se registraron algunos deslizamientos de tierra, por fortuna sin personas lesionadas.

“Los sectores con mayor acumulados son Bosques del norte, los Alcázares, Chipre, también la vía hacía el sector de Emas, donde se registran los mayores acumulados de agua y lluvia inferiores, por supuesto a los 200 mm”, comentó Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales.

Las precipitaciones de las últimas horas también causaron varias veces inundaciones en la Panamericana, en la conexión que comunica Manizales y Villamaría.

“Se activó plan con Invías que destapó y mejoró el sistema de evacuación de aguas y por supuesto pues se le dio prioridad a la inundación. De igual manera se presentó un pequeño proceso erosivo en el sector de Galán”, dijo Rivera.

Diego Rivera, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Manizales, informó que el Ideam prevé que esta semana se incrementen las lluvias

En zona rural en Mina rica continúan los deslizamientos de tierra que afectan las vías

