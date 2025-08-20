Ministra de Transporte enfrentó control político por proyectos viales que no avanzan en Risaralda

Debate de control político con la ministra de Transporte (foto: Congreso)

El representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García, fue quien abrió el debate, señaló la importancia económica de esta zona para el país y adujo la falta de claridad frente a los proyectos en los cuales el Ministerio de Transporte tiene responsabilidad, pero de los que no se ven avances

El congresista señaló que hay preocupación por la consolidación de varios proyectos.

En esta misma intervención el congresista habló sobre estos proyectos viales.

Alertó sobre retrasos, suspensiones y desfinanciación en obras claves como la doble calzada La Romelia–El Pollo, la intersección Galicia, la doble calzada Cerritos–La Virginia, que son las tres obras que hacen parte del programa Vías del Samán; el mejoramiento de la vía Pereira-Quibdó; y en general todos los proyectos viales del departamento que requieren la participación e inversión de la cartera de Transporte.

Maria Fernanda Rojas Mantilla, ministra de Transporte habló en el debate, luego de varias intervenciones, de los proyectos viales, el primero de ellos fue el de Vías del Samán señalando que este es un proyecto inequitativo y le pidió al Director del INVIAS crear una verdadera gerencia territorial que garantice presencia permanente en la región.

En este gobierno no se renovará ninguna concesión, salvo que la propuesta tenga una argumentación sólida para el progreso del país, lo dijo el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de ministros, y lo repite la ministra de Transportes, refiriéndose a la concesión de Autopistas del Café, bajo la IP Conexión Centro.

Otros proyectos críticos señalados

● Aeropuerto Matecaña de Pereira: Confirmó que no hay recursos asignados por ahora y planteó un enfoque regional que complemente la operación con los demás aeropuertos del Eje Cafetero.

● Pacífico III: obras entregadas hace 4 años sin nuevos planes de inversión.

● Risaralda–Chocó: Confirmó que los $212 mil millones se concentrarán en puntos críticos en Risaralda y Chocó, aunque insistió en que debe blindarse su ejecución.

● Red terciaria: Hay 15 km identificados pero sin financiación.

● Vías Verdes en Santa Rosa de Cabal: hay un 40 % de ejecución real, contrato suspendido.

El representante a la Cámara por Risaralda exigió al gobierno Nacional compromisos inmediatos, que no se queden en el papel

1. Cronogramas públicos y vinculantes para todas las obras.

2. Recursos asegurados para proyectos en estructuración.

3. Soluciones inmediatas a bloqueos prediales y ambientales.

4. Un mecanismo de coordinación territorial que articule la gestión en Risaralda.

Por último, al debate no asistió el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray, citado formalmente y sin presentar excusa, lo que podría dar lugar a una moción de censura.