Onésimo González, primer productor de viche en recibir registro Invima

El maestro Onésimo González Biojó y su familia se han convertido en los primeros vicheros en obtener la certificación del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para comercializar su reconocida bebida artesanal.

Mano de Buey es el nombre de la primera bebida fermentada de producción artesanal que recibe esta validación de calidad. Está disponible en presentación de botella de 750ml por el valor de 80.000 pesos. Su elaboración, a cargo de don Onésimo y su familia, hace parte de una tradición que se ha transmitido por cinco generaciones.

El viche, licor destilado a base de caña de azúcar, es una bebida fuerte y seca, con un contenido alcohólico que oscila entre el 40 % y el 60 %. Así mismo, ha sido considerado por sus usos en la medicina tradicional y en diversos actos culturales. Este licor forma parte ancestral del patrimonio y la identidad de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano