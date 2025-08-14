¿Lloverá el fin de semana festivo del 16 al 18 de agosto en el Atlántico?: esto dice el Ideam

¿Lluvias en la región Caribe por el paso de la Onda Tropical 19? Esto dice el IDEAM/ Getty Images

Se avecina el fin de semana festivo del 16 al 18 de agosto. Por ende, en Caracol Radio quisimos consultar con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para conocer las condiciones climáticas para esa fecha en el Atlántico, teniendo en cuenta que muchos habitantes y turistas realizarán planes en familia para esos días.

Según el Ideam, habrá una alta probabilidad de lluvias desde este viernes 15 de agosto y se espera que se extiendan durante el fin de semana.

De acuerdo con el Instituto, esto se debería por el ingreso de la Onda Tropical 25 a la zona de la costa Caribe, provocando fuertes precipitaciones en varios departamentos de esta zona del país.

¿Habrá formación de arroyos?

Asimismo, el Ideam advirtió sobre la posibilidad de formación de arroyos en Barranquilla, Soledad y otros municipios.

“Con el tránsito de la onda tropical se generará un aumento de las condiciones nubosas, sobre todo para la zona sur de la región Caribe. Las lluvias más fuertes se esperarían para los días viernes y sábado”, indicó Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Ideam.

Por lo que se hizo el llamado a los alcaldes para que mantengan el monitoreo permanente ante posibles emergencias.