Huracán Erin amenaza casi toda la costa este de Estados Unidos

El huracán Erin avanza este miércoles por el Atlántico occidental y amenaza casi toda las costas del este en Estados Unidos con peligroso oleaje y corrientes de resaca, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta se situaba esta mañana unos 645 kilómetros al suroriente de Cabo Hatteras, Carolina del Norte, con vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros por hora, lo que representa una seria amenaza para la costa este de Estados Unidos.

El ciclón seguirá una trayectoria paralela hacia el norte, sin tocar tierra, por la costa este a 20 kilómetros por hora. No obstante, las autoridades alertan del peligro de Erin, cuyos vientos podrían ocasionar olas de hasta 1,2 metros sobre las islas de Carolina del Norte durante el miércoles y el jueves. Todo esto antes de acelerar su rumbo al Atlántico nororiental el viernes.

Una amenaza potencialmente mortal en las costas del este estadounidense por el Huracán Erin

Erin alcanzó brevemente la categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, después de fortalecerse a una velocidad históricamente rápida. Sin embargo, en las últimas horas se debilitó a categoría 2.

Aunque el NHC señaló que las playas de casi toda la costa este de Estados Unidos registran condiciones extremadamente peligrosas, con oleaje fuerte y corrientes de resaca que amenazan la vida de bañistas y surfistas.

Las autoridades solicitaron a la población de las zonas costeras de Carolina del Norte y Virginia seguir de inmediato las órdenes de evacuación y medidas de seguridad locales, ante lo que describen como una situación potencialmente mortal por marejadas y oleaje.

Los meteorólogos advirtieron que los alcances exteriores del ciclón comenzarán a deteriorar las condiciones meteorológicas en el oriente estadounidense a partir de esta tarde, con marejadas ciclónicas y fuertes corrientes que representan un peligro de vida.

Actualmente está en vigor un aviso de marejada ciclónica desde Cape Lookout hasta Duck, en Carolina del Norte, así como un aviso de tormenta tropical entre Beaufort Inlet y la frontera con Virginia, incluyendo Pamlico Sound y Albemarle.

También rige una vigilancia de tormenta tropical más al norte, hasta Chincoteague, Virginia, y en Bermudas, un territorio británico de ultramar situado a unos mil kilómetros al oriente de Carolina del Norte. Justamente, el ojo del huracán se ubicaba esta mañana a unos 900 kilómetros al occidente de este archipiélago.

Los vientos huracanados se extienden hasta 150 kilómetros de la zona central del sistema, y los de tormenta tropical alcanzan hasta unos 425 kilómetros.

Una temporada ciclónica “superior a lo normal”

Erin surgió como tormenta la semana pasada cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y se convirtió en huracán el viernes pasado, tras la formación en el Atlántico de los ciclones Andrea, Barry, Dexter y Chantal, que fue el primero en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

Asimismo, este huracán inundó viviendas y carreteras en Puerto Rico, un territorio insular estadounidense en el Caribe antes de avanzar hacia el este de EE. UU.

Por otro lado, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica mantuvo la semana pasada su previsión de una temporada ciclónica “superior a lo normal”, al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.