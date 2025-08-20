El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El único legado que le dejará este gobierno al país, es la inseguridad: Daniel Palacios

En Sin Anestesia estuvo el precandidato y exviceministro del Interior, Daniel Palacios, quien hablo sobre varios temas acerca de su candidatura y la sentencia de Álvaro Uribe Vélez.

Destacó un dato muy importante que, por la reciente muerte de Miguel Uribe, se ha cuestionado al gobierno actual: la seguridad democrática para los que ejercen la oposición en Colombia.

Este último punto ha sido de mucha relevancia los últimos meses, pues se ha puesto en tela de juicio las garantías en temas de seguridad para los candidatos y la violencia política que existe.

Otras noticias: Creo en la integridad de Álvaro Uribe, me cuesta creer que él daría una orden ilegal: Palacios

Incluso, Palacios comentó que uno de sus lemas para su compaña es “rescatemos a Colombia”, con este, intentará recoger firmas bajo las siguientes palabras:

“Hay que rescatar la seguridad, la economía, la infraestructura y la construcción. Por eso he decidido hacer esta apuesta para la presidencia”, dijo Palacios.

La seguridad en Colombia

Daniel Palacios mencionó que si bien el gobierno anterior al de Gustavo Petro, no fue perfecto, nunca se le consintió a los delincuentes, ni criminales por los actos que ejercían en contra de la seguridad de cada persona.

“El legado que deja Gustavo Petro en materia de seguridad va a ser la urgencia que tenemos que llegar a rescatar”, aseguró Palacios.

En desarrollo.