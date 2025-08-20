Ejército logra sometimiento a la justicia de dos cabecillas de las disidencias en Boyacá

Boyacá

El comandante de la Primera Brigada del Ejército Nacional, coronel Eddy Raúl Cardona, confirmó que en el marco del Plan de Campaña Ayacucho Plus, se logró el sometimiento a la justicia de dos integrantes de las disidencias de las Farc que operaban en las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama.

Las operaciones estuvieron a cargo de tropas del Grupo de Caballería Mediano Nº 1 General Miguel Silva Plazas, unidad que en los últimos meses ha venido adelantando acciones para garantizar la seguridad y estabilidad en el territorio boyacense.

Los capturados

De acuerdo con el coronel Cardona, se trata de un hombre y una mujer que cumplían roles de alto nivel dentro de la estructura residual.“El primero es un hombre que fungía como cabecilla de la subestructura ‘CAO Residual 45’, autodenominado frente Gabriel García, responsable de coordinar acciones de propaganda ilegal desde el 19 de junio pasado en diferentes municipios de las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama. La segunda persona es una mujer que se desempeñaba como jefa de finanzas de la organización y además era la compañera sentimental de este individuo”, explicó.

Resultado

El oficial destacó que la acción militar tiene un triple impacto en la seguridad regional:

Garantía de derechos: “El sometimiento a la justicia garantiza la vida y el respeto de los derechos fundamentales de estas personas, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos”, señaló. Golpe estructural: Con esta entrega se desarticula un eslabón clave de la organización ilegal, dirigida por alias Antonio Medina y Mordisco. “Se trata de una subestructura menos dentro de ese panorama de incertidumbre que afrontaban los habitantes de estas provincias”, agregó el comandante. Esclarecimiento de hechos: Con la entrega de estos cabecillas se confirma quiénes estaban detrás de las pancartas y amenazas que habían generado zozobra en la región.

En el marco del sometimiento, los dos integrantes de la disidencia entregaron un arsenal compuesto por:

1 fusil AK-47

1 pistola Webley

1 revólver Smith & Wesson

3 proveedores para fusil AK-47

1 proveedor para pistola 9 mm

68 cartuchos calibre 7.62 mm

15 cartuchos calibre 9 mm

6 cartuchos calibre 38

El coronel Cardona envió un mensaje a los integrantes de grupos armados que aún permanecen en la ilegalidad:

“Queremos decirles que el Estado y sus instituciones ofrecen una segunda oportunidad. Estamos abocados a construir sus sueños y hacer realidad sus metas a través de procesos como el sometimiento a la justicia. Invitamos a quienes aún están en esas estructuras a dar este paso y reincorporarse a la sociedad”.

El Ejército indicó que, para promover esta reintegración, se adelantan campañas a través de emisoras comunitarias y locales con mensajes alusivos al retorno a la vida civil.

Investigación por ataque en Chita

El comandante de la Primera Brigada también se refirió al ataque ocurrido en el municipio de Chita, donde tres soldados profesionales murieron en una emboscada y otros resultaron heridos.“Lamentablemente perdimos a tres de nuestros héroes en cumplimiento de su deber. Ya tenemos un derrotero claro de quiénes pudieron haber sido los autores materiales e intelectuales de este hecho. Las investigaciones avanzan en coordinación con todas las agencias del Estado para dar con el paradero de los responsables y mitigar la amenaza”, aseguró.