Bolsa de recompensas para capturar responsables de ataque en Chita, asciende a $ 250 millones

'El Poeta' sería el autor intelectual del ataque del lunes 4 de agosto en límites de los municipios de Chita y Jericó

Tunja

La Gobernación de Boyacá anunció que destinará $ 50 millones para fortalecer la bolsa de recompensas destinada a la captura de los responsables del atentado ocurrido en zona rural del municipio de Chita, el lunes 4 de agosto, donde fueron asesinados los soldados profesionales Durley Ascencio Tapiero, Andrés Felipe Arias Ponce y Jaider Miguel Mercado Meléndez.

Con este aporte, el valor total de la bolsa asciende a $ 250 millones, recursos que se suman a los ofrecidos por el Ministerio de Defensa Nacional. El objetivo, señalaron las autoridades, es lograr la pronta captura de quienes planearon y ejecutaron este ataque.

En el listado de los más buscados figura Jussef Morales Betancourt, alias ‘El Poeta’, identificado como cabecilla del ELN, quien al parecer es el autor intelectual del ataque, y acusado de delitos como terrorismo, rebelión y acciones criminales y terroristas contra la población civil y la Fuerza Pública. Por información que conduzca a su captura, el Gobierno Nacional ofrece hasta $ 100 millones de recompensa.

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresó que este es un mensaje claro de respaldo a las instituciones y a la Fuerza Pública, y que el crimen ocurrido en Chita no quedará impune. Destacó que la justicia se aplicará no solo contra quienes ejecutaron el ataque, sino también contra quienes lo ordenaron.

Las autoridades recordaron que la información se puede entregar de forma segura y con absoluta reserva a través de las líneas 314 358 7212, 107 y 147.