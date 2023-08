Empresas de Servicios Temporales están inconformes con proyecto de Reforma Laboral

La Asociación Colombiana de Empresas de Servicios temporales (Acoset) asegura que, por segunda vez, el proyecto de Reforma Laboral no tuvo en cuenta las modificaciones que solicitaron y catalogan como un grave error “pretender que las empresas de servicios temporales no puedan terminar contratos de trabajo como cualquier otro empleador en Colombia”.

“Esto es inconstitucional, es un error garrafal, y lo más preocupante, es que ignoraron por segunda vez a un sector que impacta positivamente a más de 448 mil personas con trabajo decente”, declaró Miguel Pérez García, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios temporales.

Pérez también afirma que varias veces han solicitado hablar con la ministra de trabajo, Gloria Inés Ramírez, pero los han ignorado y nunca han recibido una respuesta.

“Han sido varios los intentos de lograr una reunión con el Ministerio del Trabajo, pero ni respuesta nos han dado, no nos respetan, no nos tratan bien, y nos siguen ignorando, no es posible que nuestro sector que es uno de los grandes empleadores y que aporta a la formalidad laboral, no sea tenido cuenta”, detalló el dirigente gremial.

Según la asociación, las empresas de servicios temporales generan 500 mil puestos de trabajo.