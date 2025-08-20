Congresistas republicanos de EE.UU. celebran orden de libertad para Álvaro Uribe

La decisión del Tribunal en Colombia no pasó desapercibida en escenarios internacionales. Minutos después de conocerse el fallo de tutela que ordena la libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, hasta que se defina la segunda instancia de la condena a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, varios congresistas republicanos en Estados Unidos reaccionaron en la red X.

El senador Bernie Moreno, de Ohio y de origen colombiano, celebró la orden y la calificó como “gran noticia”. Aseguró que “la democracia prospera cuando existen instituciones sólidas” y afirmó que la decisión del Tribunal “es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”.

Recordemos que Moreno viajó recientemente a Colombia encabezando una delegación del Senado estadounidense. Durante esa visita se reunió con Uribe en su domicilio en Rionegro, Antioquia, luego de que se hiciera efectiva su detención preventiva. En ese momento, aseguró que ningún presidente ha hecho tanto por Colombia y calificó a Uribe como “el mayor aliado de Estados Unidos en Suramérica”.

También, reaccionó la congresista por Florida, María Elvira Salazar, quien advirtió que, aunque no es el fin del caso, se trata de una victoria frente a lo que calificó como persecución política del gobierno de Gustavo Petro contra el expresidente Uribe. Agregó que, mientras la izquierda no pudo encarcelar al hombre que, según dijo salvó a Colombia, Petro aparece cada vez más solo.

“¡Uribe libre, la verdad resiste! No es el fin del caso, pero es una victoria contra la persecución política que quería privarlo de su sagrada libertad. La izquierda no pudo encarcelar al hombre que salvó a Colombia. Uribe sigue firme. Petro, cada vez más solo”, escribió Salazar.

