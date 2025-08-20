Clínica en Manizales suspenderá servicios a usuarios de Nueva EPS por millonaria deuda

Manizales

Más de 170 mil millones de pesos debe Nueva EPS a la Clínica Avidanti en Manizales, por lo que nuevamente cierran sus servicios a los usuarios de dicha entidad, sin embargo, destacan que atenderán urgencias vitales.

En un comunicado firmado por su representante legal, Carlos Hernán Estrada, la Clínica Avidanti en Manizales, informó sobre la decisión que han tomado respecto al no atender a los usuarios de Nueva EPS en sus instalaciones a partir del 21 de agosto, esto obedece a la crisis financiera que enfrenta la institución por el incumplimiento reiterado del asegurador en el pago de sus obligaciones contractuales.

De acuerdo con el documento entregado por la clínica, hasta el 30 de julio de 2025 la deuda acumulada ascendía a $171.830.798.830, y según indican, a pesar de las múltiples reuniones y solicitudes de pago, no fue posible obtener el pago de los valores adeudados por los servicios prestados.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Le puede interesar: Maestros siguen sin tener servicios en la clínica San Juan de Dios y el Hospital Infantil

Afectación por la medida

Lo anterior, significa que miles de afiliados en Manizales deberán buscar alternativas para sus consultas y tratamientos mientras se resuelve el conflicto económico, por lo que desde la clínica insisten en que la decisión no es contra los pacientes, sino una consecuencia directa del incumplimiento en los pagos.

Por lo anterior, la entidad explicó que la medida responde a la legislación por lo que si hay un incumplimiento como en este caso a un contrato, pueden tomar la decisión de abstenerse a seguir prestando sus servicios, ya que una de las partes no incumple, como en este caso, Nueva EPS con Avidanti.

Desde la Institución prestadora de servicios de salud destacaron que en este momento continuarán brindando atención en urgencias vitales como hace parte de su vocación y esperan reanudar atención a los usuarios una vez se realicen los pagos exigidos.

Le puede interesar: Más de 400 órdenes de arresto y medidas judiciales por desacato enfrentan la Nueva EPS en Caldas

Veeduria de usuarios de Nueva EPS

Gabriel Palacio, representante de los usuarios de Nueva EPS en Caldas, una vez más hizo un llamado urgente a las directivas de la entidad aseguradora, debido a que a esta situación se suma el del hospital San Felix en el municipio de La Dorada, San Marcos en Chinchiná y otras instituciones que mes a mes hacen un llamado a través de los cierres a Nueva EPS para que cumpla con sus acuerdos de pago.

“Lo único que nos van a atender son urgencias vitales. Por Dios, este es un SOS, señores órganos de control, Dirección Territorial de Caldas, Procuraduría departamental, Defensoría del Pueblo, Secretaría de Salud del municipio. El pueblo no tiene por qué pagar las consecuencias de este manejo administrativo que está dando el Gobierno Nacional.

Destacó que la preocupación radica en que si no son atendidos en la Clínica Avidanti ubicada en el barrio Villa Pilar en Manizales, se colapsarán aún más las urgencias en el SES Hospital Universitario de Caldas que es donde llegan la mayoría de los pacientes del departamento y de la ciudad.

“Nos tendremos que movilizar, pero no podemos permitir más violación al derecho fundamental a la salud”, destacó el veedor de salud.