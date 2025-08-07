Más de 400 órdenes de arresto y medidas judiciales por desacato enfrentan la Nueva EPS en Caldas

Manizales

Las tutelas siguen siendo las herramientas jurídicas que los usuarios usan para poder acceder al sistema de salud en Colombia, sin embargo hay eps que suman cerca de 500 desacatos donde los jueces fallan con días de prisión y multas en contra de los funcionarios visibles de las entidades, así lo indicó Gabriel Palacio, Veedor de los usuarios de Nueva EPS en Caldas.

“Esta situación es el pan de cada día. Estoy recibiendo quejas e inquietudes de los usuarios que vienen demuestran el desacato, la orden de arresto, la sanción, el factor económico que tiene que pagar. Desafortunadamente, tenemos que decirlo públicamente, ya nosotros como ciudadanos colombianos perdimos la credibilidad en las tutelas.

Según el veedor, Nueva EPS en Caldas acumula 462 órdenes de arresto y sanciones en contra de contra de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, interventor de la Nueva EPS y Martha Irene Ojeda Sabogal, Gerente Zonal Caldas, en el caso de esta última, destacan su apertura a atender las inquietudes, pero insisten en que las medidas y respuestas son centralizadas en la capital del país y no se ve reflejado en acciones en los territorios.

“La doctora Marta Irene Ojeda en este momento está cumpliendo 25 órdenes de arresto. No nos alegramos por esa situación, porque para nosotros la doctora Marta es una persona muy pulcra, muy honesta, desafortunadamente por estar cumpliendo las funciones de un asegurador que nos está incumpliendo a nosotros los usuarios, está sufriendo las consecuencias”, indicó Palacio.

Caso de desacato en Manizales

El Incidente de Desacato más reciente es contra la Nueva EPS y se trata del recurso interpuesto a una sentencia del 3 de junio de 2025, instaurada por una usuaria afiliada a dicha entidad, la cual solicitaba los insumos médicos como una “Bolsa para colostomía, una Barrera para colostomía rígida, Pasta para ostomía conforme lo ordenado por el médico tratante para continuar con un tratamiento integral derivado del diagnóstico de un Tumor maligno del recto.

Sin embargo, esto no se cumplió en un tiempo de 48 horas como lo decía en su fallo un juzgado en Manizales, por lo que interpusieron un desacato que falló a favor de la usuaria y dió como resultado una orden de arresto en contra de Bernardo Armando Camacho Rodríguez, interventor de la Nueva EPS y Martha Irene Ojeda Sabogal, Gerente Zonal Caldas.

La sanción en contra de los funcionarios de Nueva EPS

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado Itinerante de Manizales impone a los mencionados representantes de la Nueva EPS una sanción de dos días de arresto y una multa de 1 salario mínimo legal vigente. El abogado de la paciente, Nicolás Gálvis entregó detalles del caso.

“Es una mujer de la tercera edad que hace algunos años tuvo un diagnóstico de cáncer de recto que como tratamiento se le hizo una colostomía, por lo tanto, es una paciente ostomizada que depende directamente del suministro de bolsas de colostomía y que pues en en desde hace varios meses y hasta la fecha la Nueva EPS, no se le han dado los suministros del tratamiento, creo que ha sido como una situación generalizada”.

Hacen un llamado a la personería y a los entes de control para que garanticen el cumplimiento de los fallos, principalmente en el tema de la atención, continuidad y garantías de los tratamientos para los pacientes que buscan en fallos judiciales una forma para que les garanticen el acceso a la salud.