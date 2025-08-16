Maestros siguen sin tener servicios en la clínica San Juan de Dios y el Hospital Infantil

Manizales

El sindicato de maestros de Caldas denunció que por falta de acuerdos de la Fiduprevisora y el Fomag no los están atendiendo en la clínica San Juan de Dios y en el Hospital Infantil.

Víctor Acosta, del sindicato de maestros de Caldas explicó en Caracol Radio que las promesas del FOMAG sobre la no suspensión de servicios no se ha logrado, teniendo en cuenta que el día de hoy los docentes y sus familias no tienen urgencias por salud mental.

“En el marco de lo nuevo que se venía ahorita a partir del 31 de julio, tampoco hay acercamientos con ellos y eso tiene que ver con el incumplimiento de unos acuerdos de la fiduciaria que firmó con nosotros cuando fuimos a Bogotá y que reiteradamente se ha negado a cumplirlos y es sentarse con ambos prestadores, además con otros con los que hay líos. No tenemos atención en salud mental y en pediatría.”, comentó Acosta.

Además, los niños no tienen vinculación con el Hospital Infantil según denunció Acosta. Las razones son por falta de acuerdos en los tarifarios. El magisterio informó además que estos servicios habían sido prometidos por la Fiduprevisora a partir de agosto de 2025, lo grave es que nunca desde el inicio del nuevo modelo los docentes han sido atendidos en estos dos centros de salud

“Después se sentaron, se comprometieron a sentarse con ambas gerencias, no lo hicieron y a la fecha no hay ningún servicio ellos aperturado y eso crea unas dificultades gigantes en la atención en salud mental que el tema está gravísimo dentro del magisterio y que se diga en pediatría, explicó Vítor

Caracol Radio conoció que el martes se realizará una reunión para determinar si hay paro o no frente a esta situación de salud.