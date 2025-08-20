Cartagena estrena “Helicopter tours : la nueva experiencia Luxury que dinamiza el turismo y el empleo en la ciudad

Cartagena abre sus cielos a una innovación sin precedentes: los primeros recorridos en helicóptero que despegan desde el helipuerto en un yate en plena Bahía, que recogerá a los pasajeros directamente en cubierta para llevarlos a vivir una experiencia aérea única sobre la ciudad amurallada, Bocagrande, la Popa y las Islas Barú, Tierra Bomba y del Rosario.

Una experiencia Luxury a un valor competitivo

Lo que hasta ahora solo estaba al alcance de destinos como Dubái o Mónaco, llega al Caribe colombiano con un sello inconfundible. Los helicopter tours desde un yate se presentan como una experiencia Luxury. Con pilotos bilingües certificados, aeronaves de última generación, cabinas panorámicas y atención personalizada. Todo a un valor competitivo frente a experiencias internacionales similares, lo que convierte a Cartagena en un destino premium accesible, con un producto exclusivo que pocos lugares del mundo ofrecen.

La magia del Caribe con helipuertos flotantes

Como parte de la expansión de este modelo, próximamente se habilitarán helipuertos flotantes en las Islas del Rosario y San Bernardo, creando una red de conexión mágica que permitirá a los turistas trasladarse como en un relato caribeño de García Márquez: del mar al aire, de la isla al cielo, con la brisa tropical como acompañante. Una apuesta que transformará la manera de recorrer el Caribe colombiano.

La experiencia de pocos millonarios, ahora en Cartagena al alcance de todos

Los visitantes podrán además combinar su recorrido aéreo con una travesía marítima de lujo: un exclusivo yate los recogerá en la bahía para llevarlos al encuentro con el helicóptero, replicando la experiencia que hasta ahora solo podían disfrutar algunos millonarios en destinos de élite del mundo. Una vivencia que mezcla glamur, exclusividad y el sello caribeño de Cartagena.

Turismo aéreo: un modelo que ahora se eleva en el Caribe

Medellín y Guatapé ya demostraron que los vuelos panorámicos pueden convertirse en producto estrella. Allí, los recorridos en helicóptero sobre la Piedra del Peñol y su embalse revolucionaron la oferta turística. Cartagena da un paso más allá al integrar el despegue desde un crucero y la conexión futura con helipuertos flotantes, convirtiéndose en pionera en turismo aéreo de lujo en el Caribe.

Generación de empleo e impacto económico

Más allá de la experiencia, el proyecto genera oportunidades reales para la ciudad: pilotos, técnicos aeronáuticos, guías bilingües, personal logístico y de atención al cliente forman parte de un engranaje que impulsa el empleo local. El efecto multiplicador también impacta en hotelería, gastronomía, transporte VIP, fotografía y agencias de viaje, consolidando a Cartagena como motor de desarrollo y destino de turismo sostenible.

Cartagena desde el cielo: la nueva postal del Caribe

Murallas, cúpulas coloniales, modernos rascacielos y el mar turquesa de las islas conforman un espectáculo que convierte a Cartagena en una postal viva. Una experiencia diseñada para ser compartida s y proyectar a la ciudad como destino global de turismo de lujo.