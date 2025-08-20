Feria Universitaria del PES- Pedro Romero abrió puertas de educación superior

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Plan de Emergencia Social (PES) – Pedro Romero, y la Alcaldía Local de la Virgen y Turística, realizó una nueva versión de la Feria Universitaria, con el propósito de orientar a los estudiantes de grados 10° y 11° y acercarlos a la oferta académica del Distrito.

La actividad, realizada en las instalaciones de la Alcaldía local 2, ofreció a los futuros bachilleres un espacio para conocer el portafolio de programas de instituciones de educación superior, técnica y tecnológica, promoviendo la continuidad de sus estudios y el fortalecimiento de sus proyectos de vida.

Liliana Espinel, docente orientadora de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, destacó la importancia de la jornada: “Ha sido una experiencia maravillosa y de vital importancia para nuestros estudiantes, que hace parte de la orientación vocacional que ellos necesitan para definir su vida profesional y futuro laboral”.

La feria contó con el respaldo de diversas instituciones aliadas al Programa de Educación del PES–Pedro Romero y la Secretaría de Educación Distrital, entre ellas: Área Andina, Tecnológico Comfenalco, Universidad Antonio Nariño, Politécnico de América, Carl Ros, Uniminuto, Uninuñez, Fundación Saber y Elyon Yireh, que brindaron información académica, procesos de admisión y oportunidades de acceso a los estudiantes de las instituciones educativas Nuestra Señora del Carmen, Hijos de María y Fulgencio Lequerica Vélez.

De esta manera, la administración del alcalde Dumek Turbay continúa acercando oportunidades de educación a la juventud cartagenera, impulsando su formación para el futuro y el desarrollo de la ciudad.