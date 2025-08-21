El Castillo de San Felipe de Barajas gana el premio Travellers’ Choice 2025 de Tripadvisor

La Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las Fortificaciones de la ciudad, celebra con orgullo la distinción Travellers’ Choice 2025 otorgada por Tripadvisor al Castillo de San Felipe de Barajas, un reconocimiento que lo ubica entre los principales destinos turísticos del mundo gracias a las valoraciones de los viajeros.

Este galardón, que se otorga con base en la calidad y cantidad de opiniones compartidas por visitantes en la plataforma, es decir, en función de las opiniones y puntuaciones recopiladas durante 12 meses, ratifica a la fortaleza como uno de los principales bienes patrimoniales con vocación turística de la ciudad, y lo consolida como una experiencia imprescindible para quienes recorren la ciudad Heroica.

La directora general de la Etcar, Sandra Schmalbach Pérez, expresó: “Este premio refleja el compromiso de nuestra institución con la conservación y puesta en valor de las fortificaciones. Al mismo tiempo da cuenta de los esfuerzos que realizamos a nivel administrativo y operativo para ofrecer una excelente atención a los visitantes”.

Y agrega: “El Castillo de San Felipe de Barajas no solo es una joya arquitectónica, también es un espacio vivo donde convergen la memoria histórica y el turismo cultural. Recibir este reconocimiento de la voz de los viajeros nos motiva a seguir trabajando con dedicación y excelencia”.

Entre las reseñas destacadas de los visitantes en Tripadvisor se encuentran comentarios como: “Excelente ejemplo de fortaleza defensiva de ataques piratas, muy bien conservada, atención muy buena y muy rápida el acceso”, escrita por un visitante de México; y “Es un lugar que no debe faltar en tu visita a Cartagena. La estructura y su historia son muy interesantes. Las vistas y los espacios para fotos harán que valga la pena”, por parte de un visitante de Costa Rica.

Este galardón se suma a los nueve premios consecutivos otorgados por TripAdvisor, entre 2014 y 2022, por lo cual la Etcar invita a cartageneros y visitantes nacionales e internacionale a continuar descubriendo, aprendiendo y disfrutando de este Bien de Interés Cultural, a seguir reseñando sus experiencias en tripadvisor.co, y aportando al conocimiento de este bien que hace parte de la declaratoria de Patrimonio Mundial de la Unesco, y es un orgullo de Colombia ante el mundo.