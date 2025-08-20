Atlético Nacional vs. Millonarios por Liga Femenina: Fecha, hora y dónde seguir

Atlético Nacional recibirá a Millonarios en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Femenina BetPlay

Atlético Nacional y Millonarios disputarán uno de los partidos más importantes de la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Femenina. El partido se jugará en el Atanasio Girardot y los dos equipos están urgidos de una victoria para acercarse más a la final del campeonato.

En el Grupo B, que también comparten con Santa Fe y América, Atlético Nacional es el líder. Las dirigidas por Jorge Barreneche están en el primer lugar de la tabla de posiciones después de tres partidos jugados.

Así llegan ambos equipos

Atlético Nacional es líder con un puntaje perfecto de nueve puntos, siete goles a favor y solo uno en contra. Lleva una ventaja de cinco puntos al América de Cali que es segundo con cuatro unidades.

Por su parte, Millonarios es la otra cara de la moneda en el grupo B. El equipo dirigido por Angie Vega es último con solo un punto, sin partidos ganados, dos perdidos y uno empatado. Tres goles a favor y cinco en contra.

Último antecedente

La última vez que se enfrentaron fue justamente en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales en el estadio Metropolitano de Techo, en donde las visitantes se impusieron dos 1-2 a las locales en un partido muy disputado.

Las azules se adelantaron en el marcador a los 37 minutos, gracias a una anotación de Laura Bolaño, quien definió sola tras asistencia de Lina Gómez. Nacional empató y remontó a los minutos 84 y 88, con anotaciones de Maira Neira y Kelly Johana Restrepo, respectivamente.

Posibles Alineaciones

Atlético Nacional: Castaño, Vidal, García, Aguirre, Cedeño, Cardona, Osorio, Valencia, Ocampo, Martínez, González.

Millonarios: Gamboa, Aroca, Tamayo, Viáfara, Benavides, Bolaño, Castañeda, Ortegón, Castellanos, Gómez y Olaya.

Fecha, hora y dónde seguir

El partido se llevará a cabo este jueves 21 de agosto a partir de las 5:00 de la tarde. Usted podrá vivir las emociones del partido a través del minuto a minuto de caracol.com.co