Santa Fe vence a Millonarios y así queda en la tabla de posiciones por cuadrangulares Liga Femenina / @LeonasSantaFe

Los cuadrangulares de la Liga Femenina 2025 se pusieron al día este lunes 18 de agosto con la victoria de Independiente Santa Fe sobre Millonarios por la mínima diferencia (1-0), resultado que le permite a las Leonas ilusionarse con la clasificación, mientras que deja a las azules al borde de la eliminación.

REVIVA ACÁ EL CLÁSICO CAPITALINO ENTRE SANTA FE Y MILLONARIOS EN CUADRANGULARES DE LIGA FEMENINA

90'+7 ¡FINAAAAL! Clásico vestido de rojo y blanco 😍.



Santa Fe 1⃣-0⃣ Millonarios#VamosSantaFe 🇲🇨 pic.twitter.com/APogekfzgq — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) August 18, 2025

Le puede interesar: “No estamos acostumbradas a perder”: Katherine Tapia, contra los críticos de la Selección Colombia

El único gol del partido disputado en el Estadio Metropolitano de Techo llegó por cuenta de Karla Viancha a los 38 minutos, cuando capturó un remate de larga distancia y dentro del área, sin oposición alguna, definió cruzado.

Con este resultado, Santa Fe sumó sus primeros tres puntos en estos cuadrangulares y quedo a tan solo uno del América (segundo posicionado); entretanto, Millonarios es colero con apenas una unidad y muy cerca de quedar eliminado.

Lea también acá: Natalia Gaitán expuso uno de los grandes fallos de la Liga Femenina en Colombia: ¿De qué se trata?

Tabla de posiciones en cuadrangulares de Liga Femenina 2025

Grupo A

Posición Equipos Puntos Diferencia 1. Orsomarso 7 +5 2. Deportivo Cali 5 +3 3. Independiente Medellín 3 -5 4. Internacional de Palmira 1 -3

Grupo B

Posición Equipos Puntos Diferencia 1. Atlético Nacional 9 +6 2. América de Cali 4 -2 3. Independiente Santa Fe 3 -2 4. Millonarios 1 -2

*Es preciso recordar que en la temporada 2025 de la Liga Femenina se realizó un cambio en el formato de las finales. Ahora, los dos primeros equipos de cada cuadrangular se clasifican a una ronda semifinal (enfrentamientos cruzados) y de allí salen los dos clubes finalistas.