Tunja

Universidad Santo Tomás Tunja abre inscripciones para posgrados en administración, marketing y costo

La institución ofrece descuentos a egresados, modalidades híbridas y virtuales, además de misiones académicas internacionales.

Apertura de inscripciones para sus programas de posgrado en el área de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

Sebastián Olmos

Tunja

La Universidad Santo Tomás, sede Tunja, anunció la apertura de inscripciones para sus programas de posgrado en el área de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, con inicio de clases previsto para los días 19 y 20 de septiembre.

El director de la división, Diego Alberto Águeda, explicó en diálogo con Caracol Radio que la oferta incluye una especialización 100% virtual en Gerencia Estratégica de Costos, así como dos maestrías: Administración y Marketing Internacional y Negocios.

“Queremos invitar a quienes nos escuchan en Boyacá y en todo el país a dar ese paso adicional en su formación. Nuestros programas cuentan con modalidades presenciales, híbridas y virtuales que permiten a los estudiantes conectarse desde cualquier lugar”, señaló Águeda.

La Maestría en Administración está dirigida a gerentes, empresarios y funcionarios públicos interesados en fortalecer su perfil profesional, mientras que la Maestría en Marketing Internacional y Negocios busca preparar a los estudiantes en estrategias de mercadeo y comercio exterior.

El directivo destacó que los egresados de la Santo Tomás cuentan con un 13% de descuento, y quienes ya hayan cursado una especialización pueden homologar asignaturas en la maestría, lo que les permite ahorrar tiempo y recursos.

Además, los programas ofrecen la posibilidad de realizar misiones académicas internacionales en países como Brasil, Perú, Panamá y República Dominicana, con el fin de enriquecer la formación con experiencias académicas y empresariales en otros contextos.

