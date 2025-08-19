Tres de los cinco investigados por presunta corrupción en Dosquebradas fueron enviados a la cárcel

Caso de corrupción de Dosquebradas (foto: Fiscalía General de La Nación)

Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres de los cinco señalados por presuntas irregularidades en la contratación de las Fiestas Aniversarias de Dosquebradas, hace tres años cuando se celebraron los 50 años del municipio.

Las personas que fueron enviadas a prisión son: Carlon Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría; Yolima María Bueno, exsecretaria de Cultura y actual secretaria de Desarrollo Social; y Jorge Augusto Arias, representante legal de la empresa fachada para la contratación en las fiestas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los tres habrían liderado un entramado de corrupción que permitió la apropiación indebida de más de 242 millones de pesos, recursos destinados a la conmemoración del aniversario municipal.

La investigación reveló que en el 2022, fue adjudicado un contrato por más de 761 millones de pesos a la Fundación Marchando por Colombia, entidad que habría servido como fachada para el presunto desvío de los dineros públicos.

Por su parte, Angélica María Raigosa, exjefe de prensa de la Alcaldía, y Natalia Trilleras, exdirectora operativa, seguirán vinculadas al proceso, aunque podrán permanecer en libertad mientras avanza la investigación.

Los cinco implicados enfrentan cargos por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

El proceso judicial continuará su curso para establecer la responsabilidad penal de los involucrados en este escándalo de corrupción en Dosquebradas.